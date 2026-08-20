Polizei-Diensthunde zeigen, was sie alles draufhaben

Schnüffeln, sprinten, zugreifen! Am 22. August wird Floridsdorf zum Schauplatz einer ganz besonderen Polizeishow: Beim großen Finale des „WienXtra Ferienspiels“ kommen die vierbeinigen Stars der Polizei zum Einsatz!

Von 13 bis 18 Uhr dreht sich in der Hofherr-Schrantz-Gasse 6 im 21. Bezirk alles um die Polizeidiensthundeeinheit (PDHE). Und das Beste für kleine Blaulicht-Fans: Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Vier Pfoten, volle Power!

Sie sind blitzschnell, hochkonzentriert und haben eine Supernase: Die Polizeidiensthunde der Wiener Polizei zeigen bei spektakulären Vorführungen, warum sie echte Profis im Polizeidienst sind.

Auf dem Programm stehen Gehorsamsübungen und das Aufspüren versteckter Gegenstände. Besonders spannend wird es, wenn die Hunde bei der Vorführung ihr Können beim Stellen von Tätern demonstrieren.

Dabei erfahren Kinder und Eltern auch, wie eng die tierischen Einsatzkräfte mit ihren Hundeführerinnen und Hundeführern zusammenarbeiten – und welche wichtigen Aufgaben die Hunde im Polizeialltag übernehmen.

Blaulicht-Action für ganze Familie

Doch die Diensthunde sind längst nicht die einzigen Stars des Nachmittags. Auch die Kinderpolizei ist mit dabei. Dazu gesellt sich „Gustav, der sprechende Funkwagen“ – und natürlich darf auch ein echtes Polizeimotorrad nicht fehlen.

Für noch mehr Action sorgt eine Waffen- und Geräteschau der WEGA. Wer lieber selbst aktiv wird, kann beim Angebot zur Verkehrserziehung mitmachen.

Und für die jüngeren Besucher? Da wartet ebenfalls jede Menge Programm: Kinderschminken, Hüpfburg und vieles mehr.

Der perfekte Ferienabschluss

Wer schon immer wissen wollte, wie Polizeihunde trainiert werden, was sie bei Einsätzen leisten oder wie die Wiener Polizei arbeitet, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Samstag, 22. August 2026, 13 bis 18 Uhr

Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien

Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich.

Ein Ferienabschluss mit Blaulicht, Vierbeinern und jeder Menge Action – da dürften nicht nur Kinder große Augen bekommen!