Wiener Rotes Kreuz: Familienfest auf der Kaiserwiese

Wenn ein Rettungswagen vorfährt oder Einsatzkräfte des Roten Kreuzes ausrücken, geht es meist um einen Ernstfall. Für Gespräche bleibt dann oft wenig Zeit.

Beim großen Familienfest des Wiener Roten Kreuzes ist das anders: Am 22. August lädt die humanitäre Organisation zu einem Tag voller Begegnungen, spannender Einblicke und gemeinsamer Erlebnisse auf die Kaiserwiese im Prater ein.

Sprechen, Anschauen und Spielen

Viele Menschen lernen das Rote Kreuz in einer Einsatzsituation kennen – zum Beispiel, wenn sie selbst oder Angehörige Hilfe brauchen. Das Familienfest am Samstag ist eine Einladung, sich ganz ohne Zeitdruck zu begegnen, Fragen zu stellen und zu erleben, wie vielfältig das Wiener Rote Kreuz ist.

Kennenlernen von 11 bis 18 Uhr

Ab 11 Uhr können Besucherinnen und Besucher jene Menschen kennenlernen, die täglich für andere da sind, im Rettungsdienst, in der Pflege, im Katastrophenschutz, in der Ausbildung, oder in den sozialen Angeboten des Wiener Roten Kreuzes. Das Familienfest macht sichtbar, was sonst oft hinter verschlossenen Türen oder mitten im Einsatz passiert. Wichtig: Die Veranstaltung findet bei Schlechtwetter nicht statt.

„Begegnung ohne Zeitdruck“

„Viele Menschen lernen uns in einer Einsatzsituation kennen – zum Beispiel, wenn sie selbst oder Angehörige Hilfe brauchen. Unser Familienfest ist eine Einladung, sich ganz ohne Zeitdruck zu begegnen, Fragen zu stellen und zu erleben, wie vielfältig das Wiener Rote Kreuz ist. Wir sind da und freuen uns auf viele interessierte Besucher*innen und anregende Gespräche.“

…so Dr.in Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes.

Ausprobieren statt nur zuschauen

Wie fühlt sich ein Platz im Rettungswagen an? Wie finden Suchhunde vermisste Personen? Welche Aufgaben übernimmt unsere Drohnenstaffel, und wie bereitet sich das Wiener Rote Kreuz auf Katastrophen vor? Beim Familienfest wird nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt und ausprobiert. Große und kleine Besucherinnen und Besucher können Einsatzfahrzeuge besichtigen, Erste Hilfe selbst üben, Reanimation trainieren oder bei Vorführungen der Suchhundestaffel und der Einsatzkräfte hautnah erleben, wie professionelle Hilfe funktioniert. Ferner kann auch Blut gespendet werden.

Mit Speis’ und Trank für einen guten Zweck

Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Mit jedem konsumierten Getränk und jeder Mahlzeit unterstützen Besucher*innen die sozialen Angebote des Wiener Roten Kreuzes. Außerdem unterstützen auch heuer wieder einige namhafte Unternehmen wie Ströck, Dlouhy und Chips Away die Arbeit des Wiener Roten Kreuzes.