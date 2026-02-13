Nach dem Versuch, ihn anzuhalten, fuhr der Autolenker auf die Südosttangente (A23) in Schlangenlinien. Schließlich wurde er gestoppt. Aufgrund der Alkoholisierung von 1,4 Promille wurde ihm gleich der “Deckel” abgenommen. Das war der spektakulärste Fall des Planquadrats durch das Stadtpolizeikommando Döbling in dieser Woche.

Schwarzarbeiter im Lkw

Der zweite aufsehenerregende Fall: Nach dem Anhalten eines Lastwagens wurde festgestellt, dass der Lenker Schwarzarbeit leistete. Worauf die Finanzpolizei hinzugezogen wurde, die gegen den Mann weiter ermittelt.

Bilanz des Planquadrats

Am Ende kam es in 121 Fällen zu Anzeigen gegen Verkehrssünder, in vier Fällen wurden die Kennzeichen gleich von der Polizei abgenommen, einmal wurde der Führerschein konfisziert und zwei Festnahmen nach dem Fremdenrecht wurden erstattet.