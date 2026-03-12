“Gemeinsam sicher” wird einmal mehr groß geschrieben. Vor kurzem luden der WienTourismus und die Wiener Polizei Vertreter der Luxushotellerie des 1. Bezirks zu einem Vernetzungstreffen ein, um den direkten Austausch weiter zu stärken. Die Sicherheitspartnerschaft “Gemeinsam sicher” bekommt anlässlich des Song Contests im Mai eine besondere Bedeutung.

Direkte Drähte

Beim Austauschtermin im Le Méridien erhielten die langjährigen Partner und Top-Manager die Möglichkeit, die Grätzlpolizisten der Innenstadt persönlich kennenzulernen und damit im Anlassfall über einen direkten Draht zu verfügen. „Gerade bei einer internationalen Großveranstaltung wie dem Eurovision Song Contest ist es entscheidend, frühzeitig informiert zu sein und abgestimmt zu handeln“, betont Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus.

Aktuelle Einblicke

Zudem bot das Treffen aktuelle Einblicke in Themen wie Demonstrationen und Platzverbote, temporäre Sperren rund um die Ringstraße, Staatsbesuche und Anwesenheit von VIP-Gästen, Amtshandlungen in Hotels sowie präventive Maßnahmen und praxisnahe Empfehlungen für den Hotelalltag.

Gelebte Kooperation

“Mit der Sicherheitspartnerschaft ‚GEMEINSAM.SICHER mit Wien Tourismus‘ setzen wir ein klares Zeichen: Wien steht für Zusammenarbeit, Verantwortung und gelebte Prävention. Im Mittelpunkt der Kooperation stehen ein regelmäßiger Austausch sowie die enge Abstimmung bei sicherheitsrelevanten Themen”, unterstreicht Generalmajor Karlheinz Dudek.

Mehr zur Sicherheitspartnerschaft: Gemeinsam sicher