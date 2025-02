Endlich wieder da: Polly’s Eissalon öffnet ab 6. März seine Türen!

Vermissen Sie auch schon den Sommer? Dann kommen Sie ab 6. März vorbei und holen Sie sich eine Portion Urlaubsstimmung mit Polly’s Eisspezialitäten!

Täglich frisch und in top Qualität aus regionalen Produkten zubereitet, bringen sie große und kleine Schleckermäuler zum Schmelzen. Eine variantenreiche Sortenauswahl, fantastische Eiscoups oder einfach ein köstlicher italienischer Café – bei Polly’s Eissalon trifft Leidenschaft auf Know-how und schafft Genuss auf höchstem Niveau! Und das seit 1982.

Auch der Klassiker, die Eisknödel, werden ihren Fans wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Marille, Schoko-Nuss und Zwetschke-Mohn warten bereits auf Sie. Genießen Sie sie in gemütlicher Atmosphäre in Polly’s Eissalon oder zum Mitnehmen für zu Hause. Denn da sind sich alle einig: So rückt der Sommer gleich ein Stückchen näher…

Willkommen in der neuen Saison 2025 – das Polly’s-Eisteam freut sich darauf, Sie verwöhnen zu dürfen!

Polly’s Eissalon Friedrich-Engels-Platz 20, 1200 Wien

www.polly-eis.at