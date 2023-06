Pop-Legenden: Ausflug zum „Lovely Days“-Festival

Von Wien einen Katzensprung entfernt: Am Samstag, 8. Juli geht wieder das „Lovely Days Festival“ vor der tollen Kulisse des Schloss Esterházy in Eisenstadt über die Bühne. Besucher dürfen sich auf Legenden wie Jethro Tull freuen.

Das Line-Up vom heurigen „Lovely Days Festival“ lässt die Musik-Herzen vieler Pop- und Rockfans höher schlagen: Joss Stone wird mit ihrer unvergleichbaren Stimme eine Fusion aus Soul, Reggae und Hip Hop bringen. Als Headliner vereinen die legendären Jethro Tull („Locomotive Breath“) mit ihrem einzigartigen Sound den Progressiv-Rock mit Klassik, Jazz und Folk.

Hitfeuerwerk auch von Manfred Mann’s Earth Band

Ein Hitfeuerwerk á la „Blinded by the Lights“ erwartet die Besucher auch bei Manfred Mann’s Earth Band. Mit The Original Wailers feat. Al Anderson ist auch für alle Reggae Fans ein besonderes Schmankerl dabei. Davor dürfen sich die Gäste bei Mother’s Finest auf Funk-Rock vom Feinsten freuen. Ebenfalls mit dabei sind Blues-Legende John Lee Hocker jr. und die deutsche Prog-Rock Band Birth Control.

Das Festivalgelände rund um die altehrwürdigen Gemäuer des Schlosses Esterházy bietet eine traumhafte Kulisse. Besucher können es sich auf Picknick-Decken gemütlich machen und in den Hängematten entspannen. Auch für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt. Alle Infos zur Anreise aus Wien: www.schlossparkfestival.com