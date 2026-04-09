„Die Habsburger wussten genau, warum sie ihre Schlösser hier errichten ließen.“

…schmunzelte Hausherr Peter Großmann bei der Eröffnung. Denn wo einst Kaiser residierten, regiert heute – zumindest kulinarisch – ein anderer Monarch: der Spargel.

Pünktlich zur Saisoneröffnung hielt „Seine Majestät“ feierlich Einzug und empfing die Wiener Society zur traditionellen Audienz. Allen voran schritt Grande Dame Birgit Sarata, dicht gefolgt von einer illustren Gästeschar aus Kultur, Gastronomie und Gesellschaft. Begrüßt wurden sie stilecht von einer 35-köpfigen Blaskapelle – ein Auftakt ganz nach Wiener Geschmack.

Prominenz, Pomp und Spargelgenuss

Nach der feierlichen Segnung des Spargels durch Pater Peter Paskalis – inklusive himmlischer Bitte um eine erfolgreiche Saison – wurde auch schon aufgetischt. Küchenchef Josef „Pepo“ Krajco servierte ein raffiniertes viergängiges Menü, das keine Wünsche offenließ.

Von Spargel-Olivenragout über Spargel-Panna-Cotta mit gebeiztem Lachs bis hin zur Rindsschulter mit Brioche-Spargelhaube: Die Gäste ließen sich die kreativen Variationen des „Königs der Gemüse“ sichtlich schmecken. Unter den Genießern: Kathi Stumpf, Ekaterina und Christian Mucha, Ingrid Wendl, Alexandra Reinprecht sowie Caroline Perron.

Eine Königin für den Spargel

Ein besonderes Highlight des Abends ließ nicht lange auf sich warten: Entertainer Julian F. M. Stoeckel reiste eigens aus Deutschland an, um die feierliche Krönung der Spargelkönigin vorzunehmen. Carolina I. wurde unter Applaus in ihr Amt gehoben – ganz im Sinne einer traditionsreichen Inszenierung mit Augenzwinkern.

Die royale Stimmung wirkte inspirierend: Sängerin Beatrice Turin, Profitänzerin Conny Kreuter und Geigerin Barbara Helfgott schlugen kurzerhand vor, Stoeckel im kommenden Jahr selbst zum Spargel-Prinzen zu küren.

Zwischen Genuss und Gedenken

So ausgelassen die Stimmung auch war, ein Moment der Besinnlichkeit durfte nicht fehlen. In Erinnerung an den legendären Marchfelderhof-Gründer Gerhard Bocek wurde traditionell die Gedenkmedaille verliehen.

In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Werner Fasslabend, der sie nach einer pointierten Laudatio von Helene von Damm entgegennahm. Großmann würdigte dabei besonders das Engagement Fasslabends für das Marchfeld und den heimischen Spargel.

Finale mit Wiener Ohrwürmern

Zum krönenden Abschluss sorgte die legendäre John Fox Band im Gobelinsaal für beste Stimmung. Mit Klassikern wie „Narrenkast’l schaun“ und „Schön is des G’fühl“ wurde bis in die Nacht gefeiert – ganz im Sinne des verstorbenen Hausherrn Gerhard Bocek.

Mit dabei im bunten Reigen der Gäste waren unter anderem Sandra Bleidt, Gerhard Ernst, Stephan Paryla-Raky, Peter Vieweger, Evelyn Vysher, Maria Lahr, Manfred Waba, Peter Horak, Jazz Gitti sowie Deutsch-Wagrams Bürgermeister Markus Mentl-Weigl.