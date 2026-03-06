Wer in Wien unterwegs ist, begegnet ihnen regelmäßig: den diskreten Spezialfahrzeugen der Bestattung Wien. Sie sind Teil eines sensiblen Dienstes, der für viele Menschen in schweren Momenten unverzichtbar ist. Jetzt bekommt der Fuhrpark ein neues, besonders zukunftsorientiertes „Mitglied“, das komplett elektrisch fährt.

Als modernes Dienstleistungsunternehmen tragen wir Verantwortung gegenüber Menschen und unserer Umwelt. Der erste E-Landwagen ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem emissionsarmen Fuhrpark“,

unterstreicht Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien, die Bedeutung der Umstellung auf E-Mobilität.

Umweltbewusster Fortschritt im Fuhrpark

Mit dem ersten vollelektrischen „Landwagen“ schlägt die Bestattung Wien ein neues Kapitel in ihrer Mobilitätsstrategie auf. Das Spezialfahrzeug ist für den Transport von Verstorbenen ausgelegt und bietet Platz für bis zu vier Särge. Seit Kurzem ist es offiziell im Einsatz und damit Teil des täglichen Betriebs.

Während der Pkw-Fuhrpark des Unternehmens bereits vollständig elektrisch unterwegs ist, folgt nun Schritt für Schritt auch die Umstellung der größeren Nutzfahrzeuge. Der neue Landwagen ist dabei ein wichtiger Anfang. Denn gerade diese Fahrzeuge sind häufig in der Stadt unterwegs. Möglichst leise und emissionsfrei zu fahren, bringt daher klare Vorteile für Umwelt und Stadtklima.

Die Elektrifizierung ist Teil einer langfristigen Strategie innerhalb der Wiener Stadtwerke-Gruppe. Ziel ist es, den CO₂-Ausstoß konsequent zu reduzieren und nachhaltige Mobilität in allen Unternehmensbereichen umzusetzen. Der neue Landwagen zeigt, dass Klimaschutz auch dort funktioniert, wo man ihn vielleicht nicht sofort vermuten würde.

„Unter Strom” in Richtung Zukunft unterwegs

Die Bestattung Wien blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1907 hat das Unternehmen rund zwei Millionen Beerdigungen organisiert und Überführungen in alle Welt durchgeführt. Heute betreibt es 16 Kundenservicestellen in der Stadt und zählt zu den größten Bestattungsunternehmen Europas.

Gerade deshalb hat auch die Modernisierung des Fuhrparks einen besonderen Stellenwert. In den kommenden Jahren sollen weitere Spezialfahrzeuge auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Damit verbindet das Unternehmen seine traditionelle Aufgabe mit einem klaren Blick auf moderne Entwicklungsthemen. Selbst in diesem sensiblen Bereich zeigt sich: Fortschritt kann auch sehr respektvoll in Richtung Zukunft rollen.

