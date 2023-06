Pride Juni: Die Top-Veranstaltungen in Wien

Der Pride Monat steht vor der Tür. Im Zentrum dieses Monats steht die Queer Community, in all ihrem Formen und Facetten. Es geht darum, Diversität und Inklusivität zu feiern und sichtbar zu machen. Hier findet ihr eine Liste aller Pride Events, die ihr nicht verpassen solltet.

Wien ist eine moderne Metropole. Hier darf jede*r jede*n lieben und das ist gut so. Der Pride Monat Juni ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen gedacht, sondern für alle, die sich für Gleichheit und Inklusivität einsetzen. Nur auf diese Weise können wir eine gerechte Gesellschaft schaffen, in der jeder Mensch frei und ohne Einschränkungen leben kann. Die Vienna Pride 2023 findet von 1. bis 18. Juni statt. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am 17. Juni, zu der mehr als 250.000 Menschen erwartet werden, die gemeinsam feiern und demonstrieren. Ein weiterer Höhepunkt ist der Pride Run Vienna, bei dem am 3. Juni wieder hunderte Teilnehmer laufend und im Rollstuhl für Akzeptanz ein Zeichen setzen. Begleitet werden diese Events wieder von zahlreichen anderen Veranstaltungen, die sowohl virtuell als auch vor Ort stattfinden.

Highlights der Pride Weeks: