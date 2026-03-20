Regelmäßige Bewegung ist ein entscheidender Baustein für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Sie fördert die Mobilität, unterstützt das Herz-Kreislauf-System und trägt wesentlich dazu bei, Balance und Kraft bis ins höhere Alter zu erhalten. Genau hier setzt der Pensionistenverband Wien (PVÖ-Wien) mit Angeboten an, die gezielt auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren abgestimmt sind und gleichzeitig die Freude an der Aktivität in den Mittelpunkt stellen.

Mit Musik in Bewegung in Hernals

Jeden Dienstag um 16 Uhr wird der Turnsaal in der Hernalser Hauptstraße 222 zum Treffpunkt für alle, die Bewegung mit Leichtigkeit erleben möchten. Unter der Leitung von Übungsleiterin Andrea Spira erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Training mit rhythmischen Übungen. Dabei werden gezielt Beweglichkeit, Gleichgewicht und unterschiedliche Muskelgruppen gestärkt.

Die Kombination aus Musik und sanfter Gymnastik sorgt für eine angenehme Trainingsatmosphäre, in der sich jede und jeder wohlfühlen kann. Das 90-minütige Programm ist so aufgebaut, dass es motiviert, ohne zu überfordern. Eine ideale Grundlage, die eine nachhaltige Bewegungsroutine schafft.

Aktiv bleiben mit Mehrwert im PVÖ-Wien

Das Bewegungsprogramm in Hernals ist Teil eines umfangreichen Sportangebots des PVÖ-Wien. Von Gymnastik über Tanz bis hin zu Outdoor-Aktivitäten bietet der Verband zahlreiche Möglichkeiten, Körper und Geist in Schwung zu halten. Besonders praktisch: Wer sich für einen Kurs anmeldet, kann – je nach Verfügbarkeit – auch andere Bewegungsgruppen besuchen.

Neben attraktiven Mitgliedstarifen profitieren Teilnehmende vor allem von der sozialen Komponente. Gemeinsame Bewegung verbindet, schafft neue Kontakte und bringt Struktur in den Alltag. So wird Sport nicht nur zur Gesundheitsvorsorge, sondern auch zu einem Fixpunkt, auf den man sich Woche für Woche freut.

Training mit Musik und Spaß!
Jeden Dienstag, 16-17.30 Uhr
Übungsleiterin: Andrea Spira
Hernalser Hauptstraße 222, 1170 Wien
Kosten: EUR 90,-/EUR 55,- für PVÖ-Wien-Mitglieder, EUR 150,-/EUR 80,- für Nicht-Mitglieder (Jahresbeitrag/Halbjahresbeitrag)
Anmeldung erforderlich unter pvoe.at/wien oder beim Sportreferat des PVÖ-Wien: Sabine Egg, Di. & Do., 10-14 Uhr, Tel.: +43 1 319 40 12 DW 16, sabine.egg@pvoe.at

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