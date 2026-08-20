Große Kinomomente, kunstvoll aus Sand erzählt

Mit einer Handvoll Sand lässt Irina Titova die große Welt des Kinos lebendig werden. Im Herbst 2026 gastiert die „Queen of Sand“ mit ihrer neuen Show in Wien.

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Hollywood aus Sand

Irina Titova versteht es wie kaum eine andere Künstlerin, aus Sand vergängliche Kunstwerke zu erschaffen. Mit beeindruckender Geschwindigkeit zeichnet sie auf einer beleuchteten Glasscheibe. Die dabei entstehenden Bilder werden auf eine große Leinwand projiziert und verwandeln sich vor den Augen des Publikums immer wieder in neue Szenen.

Nach ihrer erfolgreichen Reise „In 80 Bildern um die Welt“ entführt die Sandkünstlerin ihr Publikum nun in „Die fabelhafte Welt des Films“. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann, der auf seinem abenteuerlichen Weg einigen der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte begegnet.

Reise durch die Filmwelt

Dabei trifft der Held aus Sand unter anderem auf den Außerirdischen E.T., fliegt mit Glücksdrache Fuchur über die Weltmeere und reist gemeinsam mit Marty McFly und Doc Brown im DeLorean „Zurück in die Zukunft“. Auch ein Besuch im Filmklassiker „Casablanca“ darf nicht fehlen, bevor er schließlich als Forrest Gump auf der berühmten Parkbank Platz nimmt.

Die einzelnen Bilder gehen fließend ineinander über und erzählen zugleich von der Entstehungsgeschichte Hollywoods. So entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus Sandkunst, großen Gefühlen und Erinnerungen an unvergessliche Filmszenen.

Große Stimmen und Melodien

Begleitet wird die Reise von der unverwechselbaren Stimme des deutschen Filmstars Sky du Mont als Erzähler. Für die passende Atmosphäre sorgen berühmte Filmmelodien von Komponisten wie Hans Zimmer, John Williams, Alan Silvestri, Klaus Badelt und Giorgio Moroder. Regie und Buch stammen von Katrin Edtmeier.

Am 10. Oktober 2026 ist „Queen of Sand – Es war einmal in Hollywood“ um 19.30 Uhr im Wiener Konzerthaus zu erleben. Weitere Vorstellungen finden am 10. November in Leonding und am 5. Dezember in Tulln statt. Tickets gibt es unter www.oeticket.com.

Gewinnspiel

Wir verlosen für die Vorstellung am 10. Oktober im Wiener Konzerthaus 2 x 2 Tickets!