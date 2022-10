Radbügel-Offensive am Alsergrund: Parkplätze für Räder

Energiesparend, flexibel und gut für die Gesundheit ist das Fahrrad. Wie überall in Wien erfreut sich auch am Alsergrund das Fahrrad recht hoher Beliebtheit. Doch damit man das Rad auch zwischendurch gut abstellen und versperren kann, braucht es Radbügel.

Infos durch Anrainer

„Mit unserer Radbügel-Offensive arbeiten wir stetig daran, unseren Bezirk noch klima- und radfreundlicher zu gestalten. Das geht natürlich nicht ohne das Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Bezirk. Dank der Anregung einer Bewohnerin konnten wir in der Schulz-Straßnitzki-Gasse einen neuen Radbügel-Standort umsetzen“, so dazu Bezirksvor­steherin Saya Ahmad.

Unkompliziert ansuchen

Damit Bürger, die eine Idee für einen neuen Radbügel haben, diesen Vorschlag möglichst unkompliziert an die richtigen Stellen bringen, bietet die Bezirksvorstehung ein einfaches Service: E-Mail mit dem gewünschten Standort an post@bv09.wien.gv.at schicken. Die Bezirksvorstehung leitet die Anliegen dann an die zuständige Magistratsabteilung 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) weiter. Nach der Prüfung durch die Experten in der Magistratsabteilung informiert die Vor­stehung dann direkt über die Mach­barkeit der Radbügel.