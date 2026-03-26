Es ist höchste Zeit, dass der Rad- und Fußverkehr am Prachtboulevard entflochten wird. Allzu oft kommen sich derzeit Fußgänger und Radfahrer in die Quere. Das soll sich ab Mitte 2027 ändern, da die Radwege in die Nebenfahrbahnen des Rings verlegt werden.

Radweg in Sandfarbe

Derzeit sind die Radwege entlang der Ringstraße grün oder rot, jedenfalls kunterbunt durcheinander. Das wird sich fix ändern, wie Stadträtin Ulli Sima betont: “Die Radwege bekommen dann einheitlich eine helle Sandfarbe und sind baulich getrennt. Die schattigen Alleen gehören nach der Umgestaltung den Fußgängern, dazu kommen Begrünungen und Sitzgelegenheiten.”

Gute Zusammenarbeit

Eine Umgestaltung ganz im Sinne des Bezirks, wie Vorsteher Markus Figl betont: “In guter Zusammenarbeit wurden die Pläne erstellt. Der Ring bleibt befahrbar, dazu werden wir viel Ruhe und Begrünung hineinbringen.” Völlig klar formuliert es der städtische Radbeauftragte Marin Blum: “Der Radverkehr gehört in die Nebenfahrbahn – und das machen wir jetzt.”