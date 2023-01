Radfahren in Wien: So beliebt wie noch nie!

Es ist gesund, macht fit und ist klimafreundlich: Das Radfahren. Und der Trend der Vorjahre hält an – noch nie sind so viele Radlerinnen und Radler in Wien unterwegs gewesen wie im Jahr 2022. Laut einer jüngsten Zählung der Stadt Wien wurden in diesem Jahr mehr als 11 Millionen Radfahrende gezählt – das ist ein neuer Rekord!

Ganzjährig unterwegs

Der 11. Mai war der Rad-Rekordtag 2022. Auf der Zählstation am Opernring wurden an diesem Tag 10.462 Radler gezählt. Am liebsten sind die Wiener im Mai und Juni mit dem Rad unterwegs, aber auch im Herbst und Winter wird mehr geradelt. So gab es etwa im November 2022 einen Anstieg von gut 13 Prozent an Radfahrer gegenüber November 2021. „Ich freue mich sehr, dass das klimafreundliche Radeln in Wien weiterhin so beliebt ist – und zwar das ganze Jahr über!!“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Investitionen

Im letzten Jahr konnte die Stadt rund 17 Kilometer neue Radinfrastruktur umsetzen, das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete. Die Stadt lies sich den Ausbau 26 Millionen Euro kosten. „Heuer geht es mit vollem Tempo weiter: Unser großes Ausbauprogramm für 2023 mit vielen spannenden neuen Projekten präsentieren wir in Kürze!“, erklärt Sima.

Es bleibt also spannend, was Wien im Radjahr 2023 noch alles bereithält. Eines ist sicher: Das Radeln wird weiterhin an Beliebtheit gewinnen!