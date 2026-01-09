Wer Chris Lachmuth kennt, weiß: Donnerstags wird auf Radio Wien “auf Bestellung” getanzt – zumindest musikalisch. Jetzt wird daraus ein Live-Erlebnis. Beim Radio-Wien-5-Uhr-Tee verwandelt sich das Arcotel Wimberger in einen Treffpunkt für alle, die Lust auf beschwingte Nachmittage, stilvolles Ambiente und ein bisschen Nostalgie haben. Der Eintritt ist frei, die Tanzfläche offen.

Schwungvoll & stilvoll

Ganz im Sinne der englischen Tradition steht ein geselliger Tanznachmittag im Mittelpunkt. Ob einfach mittanzen, Musik genießen oder das eigene Können bei kleinen Workshops auffrischen – hier ist Platz für alle! Der erste Termin am 7. Dezember hat gezeigt: Das Konzept kommt an und sorgt für volle Tanzflächen und beste Stimmung.

Die passende Kulisse dazu liefert das Arcotel Wimberger. Wer vor dem Tanzen noch Energie tanken möchte, kann im neu gestalteten Restaurant „Handwerk“ einkehren und sich durch die Karte gustieren, die für jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu bieten hat. Auch während des 5-Uhr-Tees ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

Kostenlose Tickets

Chris Lachmuth und das Team von Radio Wien freuen sich, zahlreiche begeisterte Tänzer:innen zum 5-Uhr-Tee am 11. Jänner begrüßen zu dürfen. Kostenlose Tickets sind ab sofort online unter wien.orf.at erhältlich – also Tanzschuhe bereitlegen und los geht’s!