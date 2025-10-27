Bequem vom Gürtel bis zum Donaukanal radeln ist bald kein Wunschgedanke mehr: Ende des Jahres soll die neue Top-Radverbindung durch den Bezirk fertiggestellt sein. Die ersten Teilstücke an der Alserbachstraße sind bereits jetzt befahrbar. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Bezirkschefin Saya Ahmad haben es sich nicht nehmen lassen, die neue Verbindung zwischen Friedensbrücke und Julius-Tandler-Platz gleich auszuprobieren. „Die Sicherheit und der Komfort unserer Radfahrenden im 9. Bezirk steigen mit jeder neuen Verbindung. Die Radverbindung entlang der Alserbachstraße, die nun vom Donaukanal bis zum Julius-Tandler-Platz nutzbar ist, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung,” freut sich die Bezirksvorsteherin im Zuge des Selbsttests.

Erste Bäume entlang der Radroute

Aber nicht nur der neue Radweg an sich ist top – auch die Begrünung der Strecke kann sich sehen lassen. Die ersten Bäume wurden bereits gepflanzt: “Wie immer sorgen wir auch für umfassende Begrünung entlang der Radroute mit 16 zusätzlichen Bäumen”, so Sima.

Ein besonderes Highlight werden aber vor allem die 46 neuen Bäume, die für das Grätzl im Zuge der Umgestaltung des Julius-Tandler-Platzes geplant sind. Das Asphalt-Grau soll einem klimafitten, grünen Bahnhofsvorplatz weichen. Die Arbeiten befinden sich derzeit in den Entzügen.