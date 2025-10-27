Das „lido“ versteht sich als Mischung aus Aperitivo-Place und stilvoller Cocktailbar – ein Ort für unkomplizierten Genuss bis in die Nacht.

Von Spritz bis Negroni – und dazu Tramezzini & Tiramisu

Auf der Karte finden sich venezianische Klassiker wie Select Spritz, Negroni und Peroni neben Prosecco vom Fass und edlen Franciacorta-Weinen, dem „Champagner Italiens“. Dazu kommen moderne Cocktails mit Twist – etwa Paloma, Espresso Martini oder eigens kreierte lido-Signature-Drinks.

Hungrig bleibt hier niemand: Serviert werden Cicchetti, also venezianisches Fingerfood – etwa Tramezzini in kreativen Varianten (vegetarisch, mit Bresaola oder Mortadella und Fenchel), frisch aufgeschnittener Prosciutto, Oliven und als süßer Abschluss das wohl italienischste aller Desserts: Tiramisu.

Das Beste: Die Küche bleibt bis zur Sperrstunde geöffnet, und preislich ist für jedes Budget etwas dabei – von günstig bis hochwertig.

Lagunenflair trifft auf Wiener Design

Auch optisch macht das „lido“ ordentlich was her. Farblich inspiriert von der Lagune, kombiniert mit Granit, Chrom, Leder und weißem Spritzputz, sorgt das Interior für elegantes Wohlfühlambiente. Gestaltet wurde es von den renommierten Tzou Lubroth Architekten, während die Teamoutfits aus der Hand der Wiener Designerin Elizaveta Fateeva stammen.

Erfahrenes Team hinter dem neuen Konzept

Hinter dem Projekt steht TS21 Hospitality mit Geschäftsführer Tim Schächter, bekannt von Shiso Burger. Mit dem „lido“ möchte Schächter das Wiener Bar- und Weinangebot um einen neuen, hochwertigen Treffpunkt erweitern – ein Ort, an dem italienisches Flair, gute Drinks und entspannte Atmosphäre zusammenfinden.

Das engagierte Bar-Team sorgt dabei für ein lebendiges, authentisches Ambiente, das jeden Abend ein kleines bisschen nach Urlaub schmeckt.

Öffnungszeiten

Mittwoch & Donnerstag: 16.00 – 00.00 Uhr

Freitag & Samstag: 14.00 – 01.00 Uhr

Sonntag bis Dienstag: Ruhetag