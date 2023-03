Radwegausbau auf der Hüttelbergstraße gestartet

Auf der östlichen Seite der Hüttelbergstraße im Abschnitt zwischen Bujattigasse und Wegerichgasse wird ein gemischter Geh- und Radweg errichtet. Geplantes Bauende ist der 24. Juni.

Mit dem neuen, etwa 400 Meter langen und bis zu vier Meter breiten Geh- und Radweg in der Hüttelbergstraße wird ein weiterer Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz vollzogen. Konkret erfolgt in der der Anschluss an die bestehende Radroute in der Bujattigasse und zum bestehenden Geh- und Radweg bei der Wegerichgasse.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich wird in der Hüttelbergstraße ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr aufrechterhalten. Es kann zu temporären Sperren eines Fahrstreifens kommen; wobei der Verkehr wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust wird. Fußgänger werden auf den gegenüberliegenden Gehsteig umgeleitet. Zudem wird die Haltestelle „Campingplatz Wien-West 1“ der Autobuslinien 43B, 52A und 52B während der Arbeiten im Bereich der Halstestelle um einige Meter verlegt. Während der Bauarbeiten an der Kreuzung Hüttelbergstraße/Bujattigasse ist das Zu- und Abfahren in- beziehungsweise aus der Bujattigasse nicht möglich. Die Umleitung führt über die Wolfersberggasse.