Für viele Margaretner:innen ist sie seit Jahren ein Ärgernis: Die Betoninsel in der Ramperstorffergasse heizt sich im Sommer massiv auf, die Gehsteige sind schmal und wenig einladend, und haltende Reisebusse sorgen regelmäßig für Stau. Kein Wunder also, dass der Wunsch nach Veränderung immer wieder Thema in den Bezirksvertretungssitzungen war.

Jetzt ist klar: 2026 kommt die Betoninsel weg. Statt grauem Asphalt entstehen mehr Raum fürs Zu-Fuß-Gehen und neue Bäume, die künftig für Schatten und Abkühlung sorgen sollen. Der Baustart ist für den Sommer 2026 geplant.

Infoveranstaltung lädt zum Mitreden ein

Bevor die Planungen finalisiert werden, sind die Margaretner:innen eingeladen, sich zu informieren und ihre Fragen einzubringen. Am Donnerstag, 22. Jänner, findet von 16.30 bis 18 Uhr eine Infoveranstaltung im Festsaal des Amtshauses Margareten statt. Planungsexpert:innen der Stadt Wien geben gemeinsam mit Bezirksvorsteher Michael Luxenberger Einblick in das Projekt.

Ein offenes Ohr ist mir wichtig. Bevor die Planungen finalisiert sind, hören die Planer:innen der Stadt Wien und ich bei der Infoveranstaltung nochmals genau hin.

… erklärt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Um Anmeldung zu dem Event wird gebeten – per E-Mail an post@bv05.wien.gv.at