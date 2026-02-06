Der eisige Winter hat sich zuletzt von seiner radikalsten Seite gezeigt. Umso wichtiger war die Aktion “Gemeinsam. Wärme. Spenden”, die zum achten Mal durchgeführt wurde. Rapid hatte aufgerufen, Jacken, Decken & Co. im Fanshop in Hütteldorf abzugeben, um Menschen in Not zu helfen. Zudem gab es persönliche Spendenabholungen von Klubvertretern und Spielern.

1.600 Kilo Gewand

Einmal mehr kam eine enorme Menge zusammen, die nun von Offiziellen des Klubs an die Caritas und die Gruft übergeben wurde. “Die Aktion ist für uns mittlerweile eine unverzichtbare Stütze geworden. Die gesammelten Sachspenden kommen genau dort an, wo sie am dringendsten benötigt werden – direkt bei den Menschen auf der Straße”, so Sabine Hanauer von der Gruft. “Ein herzliches Dankeschön an den SK Rapid und alle Fans.”

Video von der Aktion

Dazu noch ein Tipp: Unter dem Link Rapid spendet Wärme hat Rapid-TV Kapitän Matthias Seidl und Sprecher Lukas Marek mit der Kamera begleitet.