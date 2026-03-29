Tafel Nummer vier wurde nun ihrer Bestimmung übergeben und soll ebenso an die große Fußball-Vergangenheit in den Bezirken 14 und 15 erinnern. Penzing und Hütteldorf kennt man ja als Rapid-Heimat, etwas weniger den 15. Bezirk …

Eine Frage der Farbe

Der Rudolfsheimer Sportplatz war von 1903 bis 1912 die zweite Heimat Rapids entlang der Hütteldorfer Straße/Selzergasse und ist für zwei besondere Traditionen „verantwortlich“: 1906 erfolgt hier der Wechsel von Blau-Rot zu Grün-Weiß, den Farben Rudolfsheims. Und 1908 fand im Neuen Wiener Tagblatt erstmals die „berühmte Viertelstunde Rapids“ Erwähnung.

Viele Infos auf der Tafel

Neben zahlreichen Informationen in deutscher und englischer Sprache sowie dem ersten bekannten Team-Foto nach dem Farbenwechsel 1906 sind als Besonderheit auf der Rückseite der Tafel erstmals die Ergebnisse aller 160 Rapid-Spiele auf diesem Platz zu lesen. Zusammengetragen dank der Unterstützung des Rapid-Archivs.

Stolzer 15. Bezirk

“Rapid und der 15. Bezirk haben eine besonders tiefe Verbundenheit. Grün und Weiß sind die Farben von Rudolfsheim. Die Wurzeln des Rekordmeisters und gleichzeitig populärsten Fußballvereins liegen im Herzen des Bezirks”, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht. “Bis 1912 trug Rapid auf seiner Heimstätte, an der sich heute der Meiselmarkt befindet, 160 Spiele aus und wurde in dieser Zeit zu einem der besten Teams der Stadt.”