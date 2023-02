Rassistischer Provinz-Sager: Rechte Attacke auf Schule

Nach den rassistischen Aussagen des niederösterreichischen FPÖ-Landesrates Waldhäusl am Dienstag in der Puls-24-Sendung „Pro & Contra“ gegenüber einer Wiener Schulklasse, kam es heute zu einem rechtsextremen Angriff auf deren Schule.

Attacke

In der Nacht auf Freitag brachten Rechtsextreme ein Banner vor dem Laaerberg-Gymnasium an. Darauf hießen sie die Aussagen Waldhäusls gut. Zusätzlich verteilten sie Flyer, die mit rechten Verschwörungstheorien bedruckt waren. „Solche Angriffe dulden wir in Wien nicht und müssen Konsequenzen haben! Dieser Vorfall zeigt deutlich, welche Folgen die hetzerische und menschenverachtende Politik der FPÖ hat. Landesrat Waldhäusls rassistische Aussagen gegenüber Wiener Schülerinnen und Schüler waren Anlass für diesen rechtsextremen Angriff auf ihre Schule. Das ist eine Politik zum Schämen. Das ist eine Politik, die Menschen diffamiert und gefährdet – in diesem Fall junge Menschen. In Wien ist Platz für alle, die etwas zum gemeinsamen Zusammenleben beitragen und sich an unsere Regeln halten. Menschenverachtende Rassisten gehören nicht dazu!“, so Wiener Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Petition

Laut der Jugendsprecherin der Grünen, Barbara Neßler, soll hinter der Aktion die rechtsextreme „Die Identitären“ stecken. „Das Transparent und die Flyer der Identitären sind genauso widerwärtig wie die Aussagen Waldhäusls und schwer zu verurteilen. Diese Tat muss mit aller Härte verfolgt werden,“ so Neßler.

SOS Mitmensch startete gestern eine Petition mit dem Appell an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gottfried Waldhäusl als Landesrat abzuberufen. Waldhäusl hält das Integrationslandesressort inne. Derzeit haben mehr als 10.000 Menschen die Petition unterstützt. Zur Petition: https://sosmitmensch.at/petition-kein-rassist-als-integrationslandesrat