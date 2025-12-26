Wie Hufeisen, vierblättrige Kleeblätter oder Schweinchen stehen auch Rauchfangkehrer für Glück und Segen im neuen Jahr. Einmal an den goldenen Knöpfen ihrer Jacke gedreht, sichert man sich eine Extraportion davon für 2026! Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, der kommt am 31. Dezember zwischen 14 und 17 Uhr im Rauchfangkehrermuseum im 4. Bezirk vorbei. Beim Jahresabschied wird dem alten Jahr bei einem Gläschen Sekt Adieu gesagt – Glücksbringer, Schokorauchfangkehrer und natürlich das obligatorische Knopfdrehen inklusive!

Besuch im Museum mit Glücksgarantie

Das Museum in der Klagbaumgasse widmet sich der Geschichte und dem Handwerk der Rauchfangkehrer – einem Beruf, der wie kaum ein anderer mit Glück, Schutz und Neubeginn verbunden ist. Genau deshalb ist ein Abstecher hier zu Silvester mehr als nur ein Museumsbesuch: Es ist ein kleines Ritual für alle, die mit guten Vorzeichen ins neue Jahr starten wollen.

Jahresabschied

31. Dezember, 14–17 Uhr

4., Klagbaumgasse 4

rauchfangkehrermuseum.at