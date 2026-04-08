Nach erfolgreichen Projekten in der Windmühlgasse, Theobaldgasse und Luftbadgasse startet Wien Energie gemeinsam mit der Bezirksvorstehung nun die nächste Phase der Fernwärmeoffensive. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf den Häusern rund um Liniengasse und Webgasse. Anders als bisher sind keine großen Grabungsarbeiten nötig. Das bestehende Netz macht den Umstieg effizient und unkompliziert möglich.

Für Eigentümer: Fernwärme-Anschluss leicht gemacht

Im westlichen Mariahilf stehen viele Altbauten bereit, die noch nicht an die Fernwärme angeschlossen sind. Wien Energie spricht daher gezielt die Eigentümer an. Persönliche Informationsschreiben erklären die Vorteile der Fernwärme, erläutern den Anschlussprozess und zeigen auf, welche finanziellen Förderungen verfügbar sind.

Wer bis 15. April 2026 reagiert, sichert sich eine frühzeitige Einplanung der Bauarbeiten, die ab Frühjahr 2028 starten. Interessierte Eigentümer können direkt mit den zuständigen Kundenbetreuern Kontakt aufnehmen – alle relevanten Informationen finden sich in den Anschreiben. Die Fernwärme überzeugt nicht nur durch Komfort und Versorgungssicherheit. Sie ist ein zentraler Baustein für die Erreichung der Klimaziele im 6. Bezirk und sorgt dafür, dass Mariahilf noch nachhaltiger wird.

Förderungen und Vorteile für die Gebäudeeigentümer

Die Umstellung auf Fernwärme wird zusätzlich durch großzügige Landesförderungen unterstützt. Bis zu 35 Prozent der Investitionskosten für den Anschluss können damit abgedeckt werden. Dies macht den Wechsel nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher betont:

Der Umstieg auf Fernwärme ist ein wichtiger Schritt für die Klimaziele unseres Bezirks. Wir freuen uns, dass mit der bestehenden Infrastruktur im westlichen Teil von Mariahilf nun weitere Gebäude angeschlossen werden können, ohne dass umfangreiche Grabungsarbeiten notwendig sind.“

Wer jetzt auf Fernwärme setzt, leistet einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft – und genießt gleichzeitig den Komfort einer modernen Heizlösung.

Raus aus Gas lokal – Beratungsangebot in Mariahilf

Amerlingstraße 11, Ecklokal der Bezirksvorstehung, 1060 Wien

Jeden Dienstag, 16-19 Uhr und nach Terminvereinbarung

Kontakt: rausausgas@gbstern.at, Tel.: +43 676/851 349 213

Raus aus Gas lokal – GB*

www.wien.gv.at/assistent/raus-aus-gas