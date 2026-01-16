Ob Badeurlaub im Sommer, Städte-Trip oder Kreuzfahrt – wer eine Reise plant, sollte frühzeitig buchen. “Der Trend weg von Last-Minute-Buchungen hin zu Frühbucher-Angeboten setzt sich auch heuer fort”, so Thomas Oppenheim, Leiter der ÖAMTC-Reisebüros. Das sogenannte Dynamic Pricing führe dazu, dass Spätbucher mit höheren Kosten ‚bestraft‘ werden. Die Preise richten sich nach der Auslastung, können sich rasch ändern.

Zugeschnittene Reisen

Zusätzlich zeigt sich, dass Reisende vermehrt individuell zugeschnittene Urlaube bevorzugen. ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek ergänzt: “Der Urlaub wird ganz nach den eigenen Präferenzen gestaltet, oft werden Aktivitäten und Ausflüge bereits im Vorfeld fix geplant.” Die ÖAMTC Reise App hilft mit praktischen Tipps, Reisekassa und Hinweisen zu Sehenswürdigkeiten.

Norden, Italien, Kroatien

2026 bleibt der Trend Richtung Norden bestehen. Urlauber wollen der Sommerhitze und den extremen Wetterbedingungen im Süden entgehen. Das geht in Form einer Kreuzfahrt ebenso gut wie Aufenthalten in Skandinavien (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland). Gleichzeitig bleiben klassische Sommerziele weiter beliebt: Italien und Kroatien ziehen erneut den Großteil der Urlauber an, während Flugreisen nach Griechenland und Spanien gleich danach kommen.

Kreuzfahrten als Hit

Besonders dynamisch wachsen Kreuzfahrten, die 2026 in allen Facetten gefragt sind. “Ob entspannte Mittelmeerkreuzfahrt, abwechslungsreiche Nordeuropa-Route oder entschleunigte Flusskreuzfahrt – Kreuzfahrten bieten für unterschiedliche Bedürfnisse das passende Urlaubserlebnis und zählen zu den großen Gewinnern der kommenden Saison”, so Oppenheim.