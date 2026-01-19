Das Semesterzeugnis ist bald da und wieder stehen freie Tage vor der Tür – und mit ihnen ein prall gefülltes Ferienprogramm. Rund 132.000 Wiener Schulkinder bekommen Ende Jänner den WienXtra-Ferienspiel-Pass und damit den Schlüssel zu einer Stadt voller Abenteuer. Von 31. Jänner bis 8. Februar heißt es wieder: Wien entdecken, Neues ausprobieren, lachen und gemeinsam Zeit genießen, oft gratis, immer spannend. Langeweile hat Hausverbot!

Abenteuer statt Alltag: Wien als Erlebnisstadt

Mit dem WienXtra-Ferienspiel verwandeln sich die Semesterferien in eine bunte Entdeckungsreise für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Ob Faschingsspaß, Zeitreisen in die Urzeit, kreative Experimente oder der große Auftritt im Mitspielzirkus, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neugierige Forscher kommen ebenso auf ihre Kosten wie bewegungshungrige Energiebündel. Und das Beste für Eltern: Viele Angebote sind kostenlos oder besonders günstig.

Spiel, Spaß und Matches im Rathaus

Der große Ferienhöhepunkt lässt die Würfel rollen: Bei den Spieltagen im Rathaus wird das prachtvolle Wiener Rathaus von 5. bis 7. Februar täglich von 14 bis 19 Uhr zum riesigen Spielplatz für die ganze Familie. Über 150 Spieltische laden zum Ausprobieren ein: von ersten Spielen für die Kleinsten über lustige Familienspiele bis zu echten Brettspiel-Klassikern. Dazu gibt’s eine Gaming-Zone, Bastel- und Experimentierstationen sowie eine Spiele-Werkstatt, in der Kinder ihr eigenes Brettspiel gestalten können. Eintritt? Gratis! Unterstützung bei den Spielregeln inklusive. Mehr Information auf www.wienxtra.at/spielebox/spieltage-im-rathaus/

Eisvergnügen, Experimente und großes Kino

Auch abseits des Rathauses wartet Ferienlaune pur. Mit dem WienXtra-Ferienspiel-Pass geht’s vergünstigt aufs Eis beim Wiener Eistraum. Im Naturhistorischen Museum reisen Kinder zu Dinosauriern, Fossilien und in die Eiszeit. Im Louis-Braille-Haus erleben sie spielerisch, wie sich die Welt ohne Sehen anfühlt. Technikbegeisterte Mädchen bauen, messen und tüfteln bei spannenden Experimenten. Und Filmfans genießen im WienXtra-Cinemagic Klassiker und neue Kinohits zum kleinen Preis.

Tipp: Das gesamte Programm ist auf ferienspiel.at sowie in der Kinderaktiv-App abrufbar. Persönliche Beratung gibt’s bei WienXtra Kinderinfo im MuseumsQuartier, telefonisch unter 01/909 4000-84400 oder unter ferienspiel@wienxtra.at