Was 1996 als Videospiel begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Entertainment-Marken weltweit. Über 170 Millionen verkaufte Spiele machen „Resident Evil“ zur meistverkauften Survival-Horror-Reihe der Geschichte – und zur erfolgreichsten Software-Marke des japanischen Entwicklers Capcom.

Mit „Resident Evil – Symphony of Legacy“ werden nun erstmals die musikalischen Welten aus Games und Kinofilmen in einer dramaturgisch kuratierten Konzertreihe zusammengeführt. Das Ergebnis: eine intensive Zeitreise durch drei Jahrzehnte Gänsehaut-Momente.

Von der Konsole auf die große Leinwand

Nicht nur Gamer kennen die ikonischen Klänge der Reihe. Auch im Kino feierte „Resident Evil“ große Erfolge. Die Live-Action- und Animationsfilme spielten weltweit über 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Allein „Resident Evil: The Final Chapter“ aus dem Jahr 2016 brachte rund 312 Millionen US-Dollar an den Kinokassen.

Damit wurde das Horror-Universum endgültig zu einem globalen Popkultur-Phänomen – mit einer treuen Fangemeinde über Generationen hinweg.

Ausgezeichnete Qualität

Dass die Marke auch heute nichts an Strahlkraft verloren hat, zeigen aktuelle Erfolge: Mit „Resident Evil Requiem“ dominierte Capcom zuletzt die gamescom 2025 und wurde unter anderem in den Kategorien „Best Visuals“, „Best Audio“, „Most Epic“ sowie „Best Sony PlayStation Game“ ausgezeichnet.

Auch das Remake von „Resident Evil 4“ (2023) setzte Maßstäbe und knackte die Marke von zehn Millionen verkauften Exemplaren – so schnell wie kein Teil zuvor.

Ein Orchester, das den Horror hörbar macht

Im Mittelpunkt der Konzertreihe steht ein großes Sinfonieorchester, das die markantesten musikalischen Motive aus Spielen und Filmen live interpretiert. Von unheilvoller Stille über beklemmende Klangflächen bis hin zu kraftvollen orchestralen Ausbrüchen – die Musik von „Resident Evil“ prägte das emotionale Erleben ganzer Spielergenerationen.

Begleitet wird das Konzert von ausgewählten visuellen Elementen, die das Publikum tief in die düstere Ästhetik des Franchise eintauchen lassen, ohne den Fokus von der Musik zu nehmen. Das Versprechen: ein immersives Live-Erlebnis zwischen Nostalgie, Horror und klassischer Konzerttradition.

Tickets sind ab 02. März 2026 (10 Uhr) online unter oeticket.com sowieso wien-ticket.at erhältlich, ab 05. März 2026 (10 Uhr) auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Wichtig: Der Zutritt ist ausschließlich ab 18 Jahren möglich.