Mehr als 500 Millionen verkaufte Tonträger, ausverkaufte Stadien weltweit und Hits, die Generationen verbinden: Michael Jackson gilt bis heute als einer der größten Künstler der Musikgeschichte. Die rund zweistündige Show „BEAT IT!“ bringt seine unvergleichliche Karriere in eindrucksvollen Bildern auf die Bühne zurück.

Mit dabei sind 20 seiner größten Songs – von „Billie Jean“ über „Thriller“ bis hin zu „Man In The Mirror“ und natürlich „Beat It“. Dabei wird nicht nur musiziert, sondern auch getanzt, inszeniert und emotional erzählt.

Erfolgsstory mit Standing Ovations

Bereits die Weltpremiere 2018 in Berlin sorgte für Begeisterung. Kein Geringerer als Jermaine Jackson zeigte sich damals tief bewegt: „Das ist eine der besten Michael-Jackson-Shows, die ich jemals gesehen habe“, so sein Urteil.

Es folgten ausverkaufte Tourneen mit über 250 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach einer coronabedingten Pause kehrte die Produktion 2026 erfolgreich zurück – mit 85.000 Besuchern in 44 Städten. 2027 geht die Erfolgsgeschichte nun in neuer Besetzung weiter.

Garth Field: Der Mann hinter dem Mythos

Im Mittelpunkt der Show steht Hauptdarsteller Garth Field. Der gebürtige Südafrikaner bringt nicht nur Stimme und Tanz mit, sondern auch eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Sein Weg führte ihn von ersten Auftritten im Schulchor bis hin zu internationalen Produktionen.

Heute gilt er als einer der authentischsten Michael-Jackson-Interpreten weltweit. Wenn er den legendären Glitzerhandschuh anzieht und den Moonwalk zeigt, scheint es, als würde der „King of Pop“ selbst noch einmal die Bühne betreten.

Perfekt inszeniertes Spektakel

Produzent Oliver Forster setzt bei „BEAT IT!“ auf höchste Qualität: aufwendige Choreografien, erstklassige Musiker und ein Ensemble, das bis ins Detail überzeugt. Unterstützt wurde die Produktion unter anderem von Choreograf Detlef Soost, der mit dem Team sogar einen Weltrekord aufstellte – mit der größten Michael-Jackson-Tanzstunde aller Zeiten.

Das Ergebnis: eine Show, bei der es das Publikum kaum auf den Sitzen hält.

Tickets sind ab 24. April 2026 im Vorverkauf erhältlich.

Doppelter Grund zur Freude für Fans

Ein besonderes Detail für alle Fans: Zeitgleich mit dem Tourstart kommt auch der Kinofilm „Michael“ über das Leben des Superstars in die Kinos. Damit wird 2027 ganz im Zeichen des „King of Pop“ stehen.

“BEAT IT – Die Erfolgsshow über den King of Pop!”

Sonntag, 28. März 2027 (Ostersonntag)

Wiener Stadthalle F, Vogelweidplatz 1, 1150 Wien

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets und Infos: www.beat-it-show.com