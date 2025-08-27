Gestartet wird um 13:30 Uhr beim Aktionsradius Wien am Gaußplatz. Gemeinsam mit dem DAF Ensemble, das unter der Leitung von Hamidreza Ojaghi musikalisch durch die Straßen zieht, geht es für die Besucherinnen und Besucher zum Wallensteinplatz. Dort steht die große Riviera-Bühne, auf der von 14:00 bis 21:30 Uhr ein buntes Programm läuft.

Musik, Theater und mehr

Auf der Bühne erwarten die Gäste Live-Acts aus Pop, Rock, Jazz, Weltmusik und spannende Newcomer-Bands. Mit dabei sind unter anderem die Newcomer Purple und laela, das interaktive Puppentheater Golondina, die Ostpartie als Ostbahn-Kurti-Tribute-Band sowie das Ensemble Diwan.

Doch das Fest spielt sich nicht nur auf der Hauptbühne ab: Zahlreiche Lokale, Bars, Galerien und Workspaces rund um den Wallensteinplatz machen mit – vom traditionsreichen Perinetkeller über das Café Frame bis zum Kulturcafé Henriette oder Museum Nordwestbahnhof. Lesungen, Workshops, Ausstellungen und Konzerte sorgen für Abwechslung.

Ein Grätzl packt an

Die Riviera Brigittenau geht auf den großen Erfolg im Jahr 2024 zurück. Damals noch unter der Leitung von Stephan Rabl, hat sich inzwischen ein eigener Verein gegründet: der Kunst- und Kulturverein Brigittenau. Gemeinsam mit vielen engagierten Anrainerinnen und Anrainern organisiert er nun das Fest 2025 – und das in 17 Locations im gesamten Grätzl.

Kinderprogramm und Mitmach-Stationen

Auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz: Ein interaktiver Kindertisch mit Stempelpass-Aktion lädt zum Mitmachen ein und führt quer durch das Grätzl.

Freier Eintritt für alle

Ob Musik, Theater, Lesungen oder Grätzl-Entdeckungen – alle Programmpunkte sind kostenlos zugänglich.

Riviera Brigittenau Kulturfest

📅 Samstag, 6. September 2025, ab 13:30 Uhr

📍 Start: Gaußplatz, weiter zum Wallensteinplatz

🚇 Erreichbar mit U4, U6, 5, 31, 33, 5B

👉 Mehr Infos: www.rivierabrigittenau.at | Instagram | Facebook