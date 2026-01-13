Unter dem Motto „Pointen, Prosecco und Prosciutto“ liest und erzählt der bekannte Autor die lustigsten Anekdoten aus allen seinen Bestsellern wie „Doktor-Spiele“, „Der SexOH!loge“ und „Alle Männer sind Schweine“.

Freier Eintritt

Außerdem verrät Sommer schon einige Geheimnisse aus seinem nächsten Buch, das ­gerade im Fertigwerden ist. „Dabei geht’s ums Älter­werden“, schmunzelt Sommer. „Ich kann als Berufsjugendlicher überhaupt nicht verkraften, wenn mir junge Frauen in der U-Bahn ihren Sitzplatz anbieten.“ Gegen solche und andere Begebenheiten, die das Leben völlig verändern, hilft nur eine große Portion Humor. Und möglichst viel Prosecco.

Also auf zur Lesung im Per(r)lage – der Eintritt ist frei.