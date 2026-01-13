Unter dem Motto „Pointen, Prosecco und Prosciutto“ liest und erzählt der bekannte Autor die lustigsten Anekdoten aus allen seinen Bestsellern wie „Doktor-Spiele“, „Der SexOH!loge“ und „Alle Männer sind Schweine“.
Freier Eintritt
Außerdem verrät Sommer schon einige Geheimnisse aus seinem nächsten Buch, das gerade im Fertigwerden ist. „Dabei geht’s ums Älterwerden“, schmunzelt Sommer. „Ich kann als Berufsjugendlicher überhaupt nicht verkraften, wenn mir junge Frauen in der U-Bahn ihren Sitzplatz anbieten.“ Gegen solche und andere Begebenheiten, die das Leben völlig verändern, hilft nur eine große Portion Humor. Und möglichst viel Prosecco.
Also auf zur Lesung im Per(r)lage – der Eintritt ist frei.