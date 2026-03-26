Die Buben und Mädchen der Klassen 3A und 3B waren begeistert und dankten es dem Autor des Wiener Bezirksblatts mit selbstgebastelten Geschenken, liebevoll gestalteten Karten und netten Zeichnungen.

Messi oder Ronaldo

Immer wieder wurde Sommer gefragt, in weichem Alter er mit dem Schreiben begonnen, wie viel Bücher er schon verfasst und ob man damit so reich wie Fußballer werden könne. Besonders gespannt lauschten sie seinen Erzählungen über Interviews mit internationalen Fußballstars. Auf die Frage eines Buben, ob ihm Messi oder Ronaldo lieber wäre, antwortete der dreifache Sportjournalist des Jahres mit dem portugiesischen Superstar. Daraufhin brach lauter Jubel aus!