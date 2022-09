Rock die Kaiser Wiesn im Wojnar’s Kaiser Zelt powered by 88.6 am 26. September 2022

Metallica und Nirvana auf der Kaiser Wiesn

„Scream Inc.“ – eine der unbestritten besten Metallica Tribute Bands weltweit und das 25-köpfige Orion Orchester stehen am Programm. Mit größter Liebe zur Musik und zum Detail werden im Wojnar’s Festzelt die harten Klänge der größten Metal-Hits auf symphonische Arrangements und die einzigar-tigen Charakteristika von Rock auf Klassik treffen.

Die größten Hits von Kurt Cobain und Co werden von der kraftvollen Kiewer Rockband „MIKE:TARA“ und dem Orchester der Philharmonie Lublin erstmals österreichweit zu hören sein. Schmutzige Gitarren, ein Garagenrockband-Sound und die akademische Genauigkeit des Orchesters schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die noch lange in -Erinnerung bleiben werden. Ein unvergesslicher Abend ist gewiss.

Tickets ab 40 Euro erhältlich unter www.kaiserwiesn.at

DJ WIESN im Gösser Zelt powered by Prater Dome am 27. September 2022

Am Dienstag, den 27. 9. findet im Gösser Festzelt ein ganz besonderes Wiesn-Highlight statt. In Kooperation mit dem Prater DOME verwandeln wir das GÖSSER Zelt in eine Wiesn-Disco. Musikalisch ist alles erlaubt, von Schlager bis Techno, Hauptsache die Tunes kommen aus dem Mixer und Playern! An den Decks werden die DJ’s Astaire und House-verstand für Euch alles geben!

27. 9. 2022, 19–22.20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Gemeinsam sicher im Wojnar’s Kaiser Zelt am 27. September 2022

Polizeikalenderpräsentation 2023! Plus Abendprogramm mit den legendären „JUZIS – Die jungen Zillertaler“, welche

für Ausnahmestimmung sorgen.

Einlass: 27. 9. 2022, 18 Uhr, Wojnars Kaiser Zelt

Tickets gibt es unter der Telefonnummer: 01 31310-76085 oder 76222 oder per E-Mail an kaiserwiese@-polizeibilder.at

Karte Bühnennähe: 50 Euro

Karte Zelt: 45 Euro