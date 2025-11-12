„Es freut mich sehr, so viele tolle Persönlichkeiten heute hier zu haben, um mit mir meine Buch-Premiere zu feiern“, sagte Schindler strahlend. Sein Buch sei eine Herzensangelegenheit – eine Geschichte über Mut, Vertrauen und die Kunst, auch im freien Fall die Hände in die Luft zu werfen.

„Es soll uns daran erinnern, das Vertrauen niemals zu verlieren – und daran zu glauben, dass es immer wieder bergauf geht. Vielleicht nicht so, wie wir es erwartet haben, aber genau so, wie wir es brauchen.“

…so der Autor. Die Geschichte richte sich sowohl an die junge Generation, die sich oft im Vergleich verliert, als auch an alle, die glauben, es sei zu spät, etwas Neues zu wagen.

Prominenz feiert mit

Wer bei so einem Anlass nicht fehlen durfte: die Wiener Society! Unter den Gästen befanden sich u. a.

Musical-Star Maya Hakvoort

Moderator Alfons Haider

Schlager-Star Simone Stelzer

Schauspieler Markus Freistätter

Fitness-Unternehmer Ernst Minar (John Harris)

Musical-Star Fabio Diso

Schauspielerin Daniela Kiefer

Kabarettistin Caroline Athanasiadis

Dancing Star Conny Kreuter

Rock’n’Roller Andy Lee Lang

Society-Experte Dominic Heinzl

Bei guter Stimmung, Musik und vielen Gesprächen wurde bis spät gefeiert – natürlich mit zahlreichen Selfies, herzlichen Umarmungen und echtem Wiener Schmäh.

Über das Buch: Wenn das Leben zur Achterbahn wird

In „Die unsichtbare Achterbahn“ erzählt Roman Schindler die halb autobiografische Geschichte von Lukas, einem jungen Nachwuchstalent, der ein Stipendium an einem amerikanischen College ergattert. Doch ein unerwartetes Ereignis stellt plötzlich alles auf den Kopf.

Schindler zieht in seinem Werk Parallelen zwischen dem Leben und einer Achterbahnfahrt: „Auch wenn wir das im Moment oft nicht sehen können, sind die Tiefpunkte die wertvollsten Momente – sie lassen uns wachsen und machen uns stärker.“

Event-Tipp: Öffentliche Lesung im Thalia

Für alle, die Roman Schindler live erleben möchten, gibt es bald die Gelegenheit: Am 24. November 2025 um 19:00 Uhr liest er im Thalia Mariahilfer Straße 99 aus seinem Buch „Die unsichtbare Achterbahn“.

©Monika Fellner