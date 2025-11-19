Mit den Einrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes garantiert die Stadt Wien nicht nur eine flächendeckende medizinische Versorgung, sondern arbeitet kontinuierlich daran, Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen weiter zu verbessern. In der Klinik Hietzing etwa gehen Tradition und Innovation Hand in Hand und das hier entwickelte Konzept „Room of Risks“ verdeutlicht eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Leidenschaft und Innovationskraft sich die Mitarbeitenden für die medizinische Versorgung der Zukunft einsetzen. „Patienten-Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein kontinuierlicher Prozess“, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Der „Room of Risks“ zeigt eindrucksvoll, wie solche modernen Trainingskonzepte durch Lernen, Erleben und Reflektieren der Schlüssel zu höchster Versorgungsqualität sind.“

Kernaufgabe des Gesundheitssystems

Die Klinik Hietzing beschäftigt sich bereits seit 2005 intensiv und systematisch mit dem Thema Patienten-Sicherheit. Über die Jahre wurde hier ein starkes Netzwerk aus engagierten Mitarbeiter aufgebaut, das Risiken gezielt analysiert, minimiert und das Thema tief in die Organisation verankert hat. Pflegedirektorin Andrea Sailer ergänzt: „Die Sicherheit der Patienten und Patientinnen ist eine der Kernaufgaben unseres Gesundheitssystems. Mit dem „Room of Risks“ schaffen wir ein Lernumfeld, in dem Fehler keine Angst machen, sondern Erkenntnisse ermöglichen. Das stärkt Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen und Kompetenz unserer Auszubildenden“.