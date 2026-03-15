Das Lauffest für die ganze Familie steht diesmal im Zeichen des heurigen Eurovision Song Contests. Wer in einem ESC-Kostüm verkleidet zum Fun Run (4 Kilometer) antritt, kann Einkaufsgutscheine für den 15. Bezirk um insgesamt 600 Euro gewinnen!

Für Groß und Klein

Beim Rudolfsheim-Fünfhauser Bezirkslauf können auch ganz junge Kinder ihre Freude an der Bewegung ausleben und sich vom Publikum anfeuern lassen. In unterschiedlichen Altersgruppen sind Distanzen zwischen 300 Meter (Knirpse) bis 4.000 Meter (bis Jahrgang 2008) zu bewältigen.

Start beim Schwendermarkt

Der Start der Bewerbe ist auf Höhe des Schwendermarkts und erfolgt zwischen 9 Uhr (Nordic Walking) und 11 Uhr (Hauptlauf über 8 Kilometer). Eine Woche vor dem Vienna City Marathon ist der Run 15 – Teil des Laufcups Ost – für viele auch perfekt zum Einlaufen des Abschnitts der Äußeren Mariahilferstraße.

Tolle Preise verlost

Unter allen Teilnehmenden werden am 12. April tolle Preise verlost, darunter Fahrräder. Alle Infos und Anmeldung unter Run15