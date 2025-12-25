Silvester ist für so manchen Hundehalter jedes Jahr aufs Neue eine große Herausforderung. Die Knallerei mit Raketen und Böllern verursacht bei vielen Hunden massive Angstzustände. Was tun, um dem Lärm zu entkommen? Flughäfen als böllerfreie Zonen und damit das Moxy Vienna Airport in unmittelbarer Nähe sind die ideale Location, in der Herrl, Frauerl und Hund gemeinsam einen entspannten Jahreswechsel verbringen können.

Das Moxy Vienna Airport ist in der Silvesternacht aus mehreren Gründen eine ruhige Alternative zu lauten Wohngebieten.

• Böller- und Raketenverbot: In unmittelbarer Nähe von Flughäfen ist das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten, um die Sicherheit des Flugbetriebs zu gewährleisten.

• Gedämpfte Geräuschkulisse: Auch im Inneren des Hotels ist der Lärm durch die Bauweise gedämpft, sodass Hunde von der Knallerei draußen kaum etwas mitbekommen.

• Schallisolierte Zimmer: auch im Moxy Vienna Airport gibt es diese.

Wer hier einchecken und mit seinem besten vierbeinigen Freund einen ruhigen Jahreswechsel feiern möchte: Hunde kosten dort pro Nach wohlfeile 45 Euro und sind bis zu einem Gewicht von 35kg herzlich willkommen.

