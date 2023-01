Rundgang 2023: Entdecke die ‚Bildende‘

Die Akademie der bildenden Künste lädt von 19. bis 22. Jänner zum Rundgang 2023! An diesen Tagen öffnet die „Bildende“ ihre Pforten für alle Interessierten. Auf die Besucherinnen und Besucher warten spannenden Einblicke, Konzerte und Diskussionen. Für alle, die ein Studium an der Akademie in Betracht ziehen, bietet der Rundgang eine wertvolle Gelegenheit, mehr über die Studienmöglichkeiten zu erfahren.

Auktion

Vom Akademiegebäude am Schillerplatz bis hin zum nur selten zugänglichen historischen Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse – alle Standorte der Akademie sind an diesen Tagen der offenen Tür für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Studierenden präsentieren ihre Kunstwerke. Im Zuge der jährlichen Akademie-Auktion können Werke bekannter und – noch – unbekannter Künstler erworben werden. Unterstützt werden mit der Auktion Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien in prekären Lebensumständen und Vereine, die mit geflüchteten Menschen arbeiten.

Mehr Infos und Programm unter akbild.ac.at/rundgang2023