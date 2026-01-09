Der Winter-Sale lockt mit Rabatten, doch im Huma Eleven geht noch mehr. Hier wartet kein gewöhnliches Gewinnspiel, sondern ein gläserner Tresor voller Chancen. Mit jedem Einkauf steigt die Spannung – und mit etwas Glück öffnet sich der Safe genau für Sie. Nach jedem Gewinn wird sofort wieder neu befüllt. Spannung garantiert!

Knacken Sie den Sale Safe im Huma Eleven

Mitmachen ist kinderleicht und macht das Shoppen gleich doppelt attraktiv. Wer im Huma Eleven einkauft und eine Rechnung aus der aktuellen Woche über mindestens 11 Euro vorweisen kann, ist dabei. Bis zu fünf Rechnungen pro Person und Durchgang sind erlaubt, das erhöht die Gewinn-Chancen deutlich.

Etwa 30 Minuten vor Spielbeginn werden die Rechnungen an der Gewinnspielstation gegen ein Glückslos eingetauscht. Dann heißt es: Nummer merken, tief durchatmen und ab zum gläsernen Safe. Die Glücksnummer wird eingetippt und wenn sich der Tresor öffnet, warten Zehner-Gutscheine im Wert von 200 Euro. Der Gewinn wird direkt beim Besucher-Service übergeben, der Safe neu befüllt und schon geht die nächste Runde los.

Termine, Zeiten und Gewinne im Überblick

Vier Samstage lang wird das Huma Eleven zur Bühne für Sparfüchse und Glücksritter: am 10., 17., 24. und 31. Jänner. Gespielt wird jeweils um 11, 13 und 15 Uhr. Insgesamt warten zwölf prall gefüllte Tresorgewinne darauf, abgeholt zu werden.

Wer also ohnehin auf Schnäppchenjagd ist, sollte sein Glück nicht im Regal stehen lassen. Einkaufen, mitmachen, Safe knacken – so fühlt sich Shopping mit einem Extra-Kick an. Teilnahmebedingungen gibt es direkt vor Ort oder online. Viel Glück!