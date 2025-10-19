Alle zwei Wochen verwandelt sich das GB*Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 in einen Treffpunkt voller Freude und Kreativität. Ob beim Wiederentdecken alter Basteltechniken, beim Kartenspielen oder bei Brettspielen – der Salon Servus bietet einen Ort, an dem Gemeinschaft, Spaß und gute Gespräche im Mittelpunkt stehen. Besonders Menschen ab 60 sind eingeladen, neue Freundschaften zu knüpfen und ihre Freizeit abwechslungsreich zu gestalten.

Gemeinsam alte Basteltechniken entdecken

Am Dienstag, den 11. November 2025, von 10 bis 12 Uhr, können Interessierte im GB*Stadtteilbüro alte Basteltechniken wiederentdecken. Ob Papierarbeiten, Handarbeiten oder kleine kreative Projekte – hier werden nicht nur Erinnerungen an frühere Zeiten wach, sondern auch neue Fähigkeiten erlernt. Die gemütliche Runde bietet Gelegenheit, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.

Spiel, Spaß und geselliges Miteinander

Der Salon Servus ist nicht nur für Bastelbegeisterte, sondern auch für Spielfreudige ideal. Alle zwei Wochen warten Brett- und Kartenspiele auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ob Klassiker oder neue Spiele – im Vordergrund steht das gemeinsame Erlebnis, das Lachen und die Freude an der Gemeinschaft. Neue Bekanntschaften entstehen schnell und das vertraute Nachbarschaftsgefühl wird spürbar.

Einfach vorbeikommen und mitmachen

Neben dem Termin am 11. November gibt es weitere Gelegenheiten, im Salon Servus aktiv zu sein:

25. November 2025: Gemeinsam alte Spiele spielen

9. Dezember 2025: Alte Basteltechniken wiederentdecken

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Einfach vorbeikommen, mitmachen und die wertvolle Zeit in netter Gesellschaft genießen. Das GB*Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 ist der ideale Ort für alle, die den Alltag mit schönen Momenten füllen möchten.

Mehr zum Salon Servus:

www.gbstern.at/themen-projekte/salon-servus/

