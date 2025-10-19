In Holzbauweise wird auf rund 2.000 Quadratmetern ein modernes Mehrzweckgebäude gebaut, das Ende 2027 in Betrieb gehen soll. Der Bund investiert dafür 22,1 Millionen Euro, finanziert durch das Wissenschaftsministerium und umgesetzt mit der Bundesimmobilien-Gesellschaft. “Das neue Gebäude ist der erste Baustein für die Entwicklung des Forschungsstandorts am Wilhelminenberg”, so BIG-Geschäftsführerin Christine Dornaus.

Die erste Bauphase

Im Erdgeschoß des Multifunktionsgebäudes befinden sich nach der Fertigstellung die Chemielabore und Räume für die Lehre sowie ein Mehrzwecksaal, im ersten Obergeschoß sind Genetik-Labore und Büros angesiedelt. Ergänzende Labor- und Technikflächen sind künftig im Untergeschoß untergebracht. Beide Universitätsinstitute nutzen die Räumlichkeiten für Lehre, Wissenschaft und Forschung.

Die zweite Bauphase

Nach Fertigstellung des Neubaus werden in der zweiten Bauphase dann die bestehenden Gebäude des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie saniert, die Übergabe erfolgt voraussichtlich im Jahr 2028. “Dieser Neubau wird uns dabei helfen, unsere Arbeit auf höchstem Niveau fortzusetzen und neue Erkenntnisse in der Wildtierforschung zu gewinnen”, so Institutsleiterin Claudia Bieber.