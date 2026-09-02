Samariterbund sorgt für schnelle Hilfe auf Knopfdruck

Bis 2. Oktober 2026 entfällt bei den Notrufsystemen des Samariterbundes die Anschlussgebühr von 49,90 Euro.

Sicherheit auf Knopfdruck: Mit den Notrufsystemen des Samariterbundes können Menschen ihren Alltag selbstständig gestalten und sich gleichzeitig darauf verlassen, im Notfall rasch Hilfe zu erhalten. Im Rahmen der aktuellen Herbstaktion entfällt bei einer Anmeldung bis einschließlich 2. Oktober 2026 die einmalige Anschlussgebühr von 49,90 Euro.

Ob zu Hause oder unterwegs: Ein Knopfdruck genügt, um direkt mit der Leitstelle des Samariterbundes verbunden zu werden. Je nach Situation werden Kontaktpersonen verständigt oder die notwendigen Hilfsmaßnahmen eingeleitet.

Sicher und aktiv durch den Herbst

Gerade der Herbst lädt dazu ein, weiterhin aktiv zu bleiben – sei es bei Spaziergängen, Besorgungen oder Unternehmungen im Freien. Gleichzeitig werden die Tage kürzer und nasses Laub oder rutschige Wege können das Sturzrisiko erhöhen. Ein Notrufsystem bietet dabei zusätzliche Sicherheit und sorgt dafür, dass im Ernstfall rasch Hilfe organisiert werden kann – zu Hause ebenso wie unterwegs.

Hohe Zufriedenheit bei den Kund:innen

Wie gut das Angebot angenommen wird, zeigt die aktuelle Kundenumfrage: Rund 95 Prozent bewerten das Leistungsangebot mit den Bestnoten „Sehr zufrieden“ und „Sehr gut“. Auch die Rettungsleitstelle überzeugt: Rund 90 Prozent der Befragten vergeben Spitzenbewertungen für die Entgegennahme des Notrufs. Die Betreuung durch die Sanitäter:innen wird ebenfalls von rund 95 Prozent im obersten Zufriedenheitsbereich bewertet.

„Ein Notrufsystem gibt Sicherheit, ohne die Selbstständigkeit im Alltag einzuschränken. Mit unserer Herbstaktion möchten wir noch mehr Menschen den Einstiegzerleichtern und ihnen und ihren Angehörigen ein zusätzliches Stück Sicherheit geben.“

…sagt Marion Stadlober, Leiterin der Abteilung Notrufsysteme beim Samariterbund.

Herbstaktion bis 2. Oktober 2026

Wer sich bis einschließlich 2. Oktober 2026 für ein Notrufsystem des Samariterbundes entscheidet, spart die einmalige Anschlussgebühr von 49,90 Euro.

Gerne werden Sie telefonisch unter +43 1 89 145-161 beraten oder per E-Mail an heimnotruf@samariterbund.net.

Weitere Informationen unter heimnotruf.at.