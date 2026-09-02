Unser Notfellchen der Woche: Rico sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

RICO

Mischlingsrüde Rico sieht nur noch hell und dunkel. Der liebe Senior wünscht sich ein barrierefreies Zuhause mit Garten und Menschen, die ihm Sicherheit schenken.

Vertrauen braucht Zeit

Rico wurde im Mai 2015 geboren und ist unter kniehoch. Da der blinde Rüde seine Umgebung kaum wahrnehmen kann, benötigt er anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat er seine Menschen erst einmal kennengelernt, zeigt er sich freundlich und liebenswert.

Der kastrierte Mischling kennt die Grundkommandos, ist stubenrein und geht brav an der Leine. Auch Autofahrten meistert er problemlos. In seinem bisherigen Zuhause konnte Rico zudem bereits alleine bleiben.

Langsame Begegnungen

Mit anderen Hunden ist Rico grundsätzlich verträglich. Aufgrund seiner eingeschränkten Sicht sollten sich ihm fremde Vierbeiner jedoch langsam und behutsam nähern. Auch ein Zuhause bei einem passenden Zweithund wäre für ihn vorstellbar. Kinder sollten hingegen nicht im selben Haushalt leben.

Garten dringend gesucht

Rico hält sich besonders gerne im Freien auf. Deshalb sucht er ein barrierefreies Zuhause mit einem sicher zugänglichen Garten, in dem er sich gut orientieren und entspannen kann.

Der Senior leidet an grauem Star und kann derzeit lediglich zwischen hell und dunkel unterscheiden. Eine Operation könnte ihm möglicherweise neue Lebensqualität schenken – aktuell wird noch ein Sponsor für den Eingriff gesucht. Wer Rico genügend Zeit, Geduld und Geborgenheit schenkt, bekommt einen treuen Begleiter an seine Seite.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).