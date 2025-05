Save the Last Waltz for Me: Johann Strauss neu erleben

Das Wiener Konzerthaus lädt zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung ein: „Save the Last Waltz for Me“ – eine Theaterdisco, die Johann Strauss’ Musik in einem völlig neuen Licht präsentiert. Unter der Leitung von Oliver Welter und Oskar Haag entsteht am 6. Juni ein Abend voller Musik, Tanz und Emotionen.

„Save the Last Waltz for Me“ ist mehr als nur ein Konzert. Es ist eine Hommage an Johann Strauss, die klassische Musik mit modernen Elementen verbindet. Am 6. Juni 2025, dem Jahrestag seines Begräbnisses, wird das Wiener Konzerthaus zum Schauplatz für ein einzigartiges Event, das Tradition und Innovation vereint. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Walzermelodien, elektronischen Klängen und performativen Einlagen wird Strauss’ Musik neu interpretiert und erlebbar gemacht.

Ein Abend voller Vielfalt und Kreativität

Unter der künstlerischen Leitung von Oliver Welter und Oskar Haag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Verena Altenberger, Lino Camilo, Lars Eidinger, Clara Frühstück, Peaches, Naked Lunch und Der Nino aus Wien gehören zu den Mitwirkenden, die mit ihren Darbietungen die Grenzen zwischen Musik, Theater und Clubkultur verschwimmen lassen. Ein besonderes Highlight ist die Weltpremiere eines eigens für diesen Abend komponierten Walzers. Die Veranstaltung verspricht ein Fest der Sinne, das klassische Musik in einem modernen Kontext präsentiert.

Der rote Faden: Vom Walzer zum Techno

Das Konzept der Veranstaltung basiert auf der Idee, die Entwicklung der Musikdynastie Strauss vom klassischen Walzer bis hin zu modernen elektronischen Klängen nachzuvollziehen. Zwischen den musikalischen Blöcken sorgt eine improvisierte Text-Musik-Performance für den dramaturgischen Zusammenhang. Diese „geführte Improvisation“ ermöglicht es den Künstler*innen, spontan aufeinander zu reagieren und die Atmosphäre des Abends mitzugestalten. Gerhard Fresacher übernimmt dabei die Live-Regie und sorgt für einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Elementen.

Ort der Inspiration: Das Wiener Konzerthaus

Das Wiener Konzerthaus, bekannt für seine beeindruckende Architektur und Akustik, bietet den perfekten Rahmen für dieses außergewöhnliche Event. Die Wahl des Datums, dem Jahrestag von Strauss’ Begräbnis, und die Verbindung zum Zentralfriedhof verleihen der Veranstaltung eine besondere Bedeutung. In diesem historischen Kontext wird die Musik von Johann Strauss zu neuem Leben erweckt und lädt die Besucher ein, die Tradition in einem modernen Gewand zu erleben.

Save The Last Waltz for Me

Oliver Welter, Oskar Haag & Friends laden zur Theaterdisco

6. Juni 2025, 19.30 Uhr

Wiener Konzerthaus, Großer Saal, 1030 Wien

Tickets ab 20 Euro unter www.johannstrauss2025.at oder www.wien-ticket.at