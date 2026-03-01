Von schwungvollen Schlagerklängen über Elvis-Hits bis hin zu irischem Lebensgefühl und kulinarischen Höhepunkten – die MS Admiral Tegetthoff verwandelt sich im März zu einem schwimmenden Erlebnis- und Party-Schiff auf der Donau. Paare, Familien oder Freunde, die einmal auf Wasserwellen feiern möchten, finden hier eine bunte Mischung aus Genuss, Musik und entspannten Stunden auf Wiens bekanntester Wasserstraße.

Hits und Partystimmung auf der Donau

Los geht es am 6. März 2026 mit einer mitreißenden Schlagerparty. Klassiker und aktuelle Hits laden zum Mitsingen, Tanzen und Schunkeln ein. Das Duo Mia & Michael sorgt an Bord der MS Admiral Tegetthoff für ausgelassene Stimmung, während das Buffet kulinarisch verwöhnt. Am 7. März geht es dann rockig weiter: „Elvis Forever – Rockin’ on the River“ präsentiert die größten Hits des King of Rock live, begleitet von einem amerikanisch inspirierten Buffet. Für Country-Fans öffnet am 20. März die „Country Western Cruise“ ihre Pforten: Live-Musik, Western-Buffet und ein Hauch von Wildem Westen.

Irisches Flair und funky ABBA-Disco

Wer Irland liebt, sollte sich den 14. März vormerken. Zum St. Patrick’s Day schallt irische Lebensfreude über die Donauwellen. Die Band Medley spielt Irish Folk, Shanties und Celtic Classics, während ein Spezialitätenbuffet und typische Getränke wie Guinness und Cider für authentisches Flair sorgen. Am 21. März steht Schweden auf dem Programm. Die „Schwedische Nacht“ bringt mit ABBA-Revival und skandinavischem Buffet Disco-Klassiker auf das Wasser. „Dancing Queen“ auf der “schönen blauen Donau”!

Entspannter Frühlings-Genuss an Bord

Für alle, die es etwas ruhiger bevorzugen, ist der Frühlings-Brunch am 15. März die perfekte Gelegenheit für ein gemütliches Treffen. Live-Musik von Caroline Kreutzberger begleitet ein saisonales Brunch-Buffet. Die rund dreistündige Fahrt lässt Zeit, die Fahrt auf der Donau zu genießen, sich zu unterhalten und den Frühling kulinarisch willkommen zu heißen. Ob Familien, Freunde oder Paare – diese Themenfahrten verbinden entspanntes Genießen mit besonderen Momenten auf dem Wasser.

Tickets für alle Fahrten gibt es unter ddsg-blue-danube.at