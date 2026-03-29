Nur wenige Kilometer südlich von Wien öffnet einer der schönsten historischen Landschaftsparks Österreichs wieder seine Tore. Der Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, verbindet majestätische Natur, spannende Geschichte und ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Von neuen Themenführungen über Familienangebote bis zu romantischen Mondscheinmomenten – 2026 verspricht eine Saison voller Entdeckungen. Wer öfter kommt, profitiert besonders von der Jahreskarte, die 365 Tage Zutritt sowie attraktive Rabatte bietet.

Neue Führungen im Frühling

Mit weitläufigen Wiesenflächen, alten Baumriesen und idyllischen Wegen präsentiert sich der Park wieder als perfekte Naherholungsoase. Mittelpunkt bleibt die märchenhafte Franzensburg, die täglich im Rahmen von Museums- sowie Turm- und Dachführungen besucht werden kann.

Neue Themenführungen geben heuer zusätzliche Einblicke in kaiserliche Lebenswelten und den historischen Arbeitsalltag. Ein besonderes Highlight feiert am 10. Mai Premiere: Der erste Schlosspark-Flohmarkt lädt zum Stöbern, Schnäppchenjagen und Genießen von Streetfood ein. Dazu kommen Bootsfahrten auf dem Schlossteich und ein breit gefächertes Frühjahrsprogramm.

Veranstaltungen für jeden Geschmack

Das saisonale Angebot richtet sich an Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Waldpädagogische Programme und die beliebten Führungen zum Bienenstand (19.4., 17.5., 21.6., 20.9., 18.10.) bieten Naturerlebnis und Wissen zum Mitmachen. Historisch geht es bei den „Kaiserlichen Nachmittagen“ zu, wenn Regimenter den Park in eine lebendige Bühne verwandeln.

Romantische Stimmung vermitteln die Mondscheinführungen im Hohen Turm der Franzensburg (31.7., 28.8., 25.9.). Im Herbst sorgt das Ritterfest an zwei Wochenenden für mittelalterliches Ambiente, bevor Ende Oktober die „Geisterstunde“ geheimnisvolle Kapitel der Habsburgergeschichte beleuchtet.

365 Tage Zutritt und attraktive Rabatte

Die Jahreskarte bietet ganzjährigen Zugang über den Haupteingang sowie zwei Nebeneingänge und eröffnet damit maximale Flexibilität. Zusätzlich profitieren Inhaber von 10 Prozent Rabatt auf Franzensburg-Führungen unter der Woche und 25 Prozent auf historische Parkführungen sowie pädagogische Programme beim Bienenstand.

Ein besonderer Bonus wartet im Winter: einmalig 50 Prozent Rabatt auf ein Ticket für den ILLUMINA Lichtergarten, der den Park in eine beeindruckende Lichtlandschaft verwandelt.

Aktuelle Öffnungszeiten, das Veranstaltungs-Programm und Tickets: www.schloss-laxenburg.at.