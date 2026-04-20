Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für zahlreiche Wienerinnen und Wiener in Ottakring. Die ARWAG hat ihr jüngstes Wohnprojekt im Beisein von Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp feierlich übergeben. „Leben am Gallitzinberg“ (Gallitzinstraße 12) steht dabei nicht nur für modernes Wohnen, sondern auch für leistbare Mieten, nachhaltige Bauweise und ein lebendiges Wohnumfeld mitten im Grünen mit bester Anbindung.

Geförderte Neubauprojekte erfüllen die höchsten Nachhaltigkeitsstandards, wodurch neben der Leistbarkeit auch klimafreundlicher Wohnraum geschaffen wird. Aber auch die direkte Umgebung profitiert durch die zusätzliche soziale Infrastruktur langfristig“,

führte Wohnbau-Stadträtin Elke Hanel-Torsch bei der Schlüsselübergabe aus.

Wohnen mit Aussicht am Gallitzinberg

In der Gallitzinstraße ist ein Wohnprojekt entstanden, das gleich mehrere Bedürfnisse vereint. Insgesamt 91 geförderte Mietwohnungen wurden an ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Ergänzt wird das Ensemble durch einen fünfgruppigen Kindergarten, der das Angebot vor allem für Familien abrundet.

Gerade für Familien ist die Kombination aus gefördertem Wohnraum, guter Infrastruktur und einem Kindergarten im Haus ein enormer Gewinn für den Bezirk“,

betont Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp. Die Mischung aus klassisch geförderten und SMART-geförderten Wohnungen zeigt, dass Wohnbaukonzepte heute vielfältig gestaltet sind. Hier trifft durchdachte Planung auf zeitgemäße Architektur. Errichtet wurde die Anlage innerhalb von zwei Jahren – von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2026 – und fügt sich harmonisch in die grüne Umgebung des Gallitzinbergs ein.

Nachhaltig gebaut, effizient betrieben

Besonderes Augenmerk liegt auf der nachhaltigen Ausrichtung des Projekts. Ausgezeichnet mit dem klimaaktiv-Silber-Standard, setzt die Wohnanlage auf innovative Energiekonzepte. Photovoltaik, Tiefensonden zur Wärmeerzeugung und moderne Systeme zur Klimatisierung sorgen für ein energieeffizientes Zuhause.

Auch die großzügigen Freiflächen und privaten Außenbereiche tragen zur hohen Wohnqualität bei. Die Nähe zum Wienerwald macht das Projekt zusätzlich attraktiv – Natur und Stadtleben gehen hier nahtlos ineinander über. Wer in Ottakring wohnt, profitiert damit nicht nur von guter Infrastruktur, sondern auch von wertvollen Rückzugsorten im Grünen.

Große Nachfrage nach leistbarem Wohnraum

Dass geförderte Wohnungen in Wien begehrt sind, zeigt sich auch bei diesem Projekt. Einige der neuen Mieterinnen und Mieter standen bereits seit mehreren Jahren auf der Warteliste. Die Übergabe markiert für sie nun das Ende einer langen Suche und den Beginn eines neuen Lebenskapitels.

Leben am Gallitzinberg steht exemplarisch für unseren Anspruch, leistbaren Wohnraum mit hoher Qualität, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung zu verbinden“,

unterstreicht Christian Raab, Vorstandsdirektor der ARWAG Holding-AG, die Bedeutung des Projekts.

„Leben am Gallitzinberg“ ist nicht nur ein Stück neuer Wohnraum, sondern ein weiterer Meilenstein moderner Stadtentwicklung. Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und soziale Infrastruktur greifen hier ineinander. Gerade für Ottakring bedeutet das einen wichtigen Impuls für mehr Wohnqualität, mehr Angebote für Familien und einen weiteren Schritt in Richtung zukunftsfitte Stadt.

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