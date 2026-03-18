Chronische Schmerzen sind oft vielschichtig – genau deshalb setzt das TCS auf eine besonders gründliche Abklärung. Im Zentrum steht stets der Mensch mit seiner individuellen Schmerzgeschichte. Für das ärztliche Erstgespräch und die anschließende psychologische Begutachtung wird bewusst viel Zeit eingeplant: Insgesamt rund zwei Stunden pro Patientin oder Patient.

„Mit dem Therapiezentrum chronischer Schmerz im Rabenhof setzen wir neue Maßstäbe in der Versorgung von Menschen mit langanhaltenden Schmerzen in Wien.“

…betont Prim. Dr. Manfred Greher, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses und Leiter des Zentrums.

Modernste Therapie – auf Kasse

Ein interdisziplinäres Team aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachkräften, Psychologinnen und Psychologen sowie Therapeutinnen und Therapeuten arbeitet im TCS eng zusammen. Die sogenannte multimodale Schmerztherapie kombiniert medizinische Behandlung mit psychologischer Betreuung, ergänzt durch Entspannungsverfahren, Biofeedback, Akupunktur und sogar Virtual-Reality-Anwendungen.

Das Besondere: Alle Leistungen werden auf e-Card angeboten und sind somit Kassenleistung. Finanziert wird das Angebot durch die Sozialversicherungsträger sowie die Stadt Wien. Termine können rund um die Uhr über die Gesundheitshotline 1450 vereinbart werden.

Große Nachfrage in Wien

Chronische Schmerzen betreffen rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich – entsprechend groß ist auch der Bedarf an spezialisierten Angeboten. Gerade in Wien bestand bislang eine Versorgungslücke, die durch das neue Zentrum gezielt geschlossen werden soll.

Mit dem TCS im Rabenhof setzt das Herz-Jesu Krankenhaus – Teil der Vinzenz Gruppe Wien – einen wichtigen Schritt in Richtung moderner, ganzheitlicher Schmerztherapie. Ziel ist es, Betroffenen wieder mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Weitere Infos gibt es online unter: www.kh-herzjesu.at/tcs