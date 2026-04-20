Höchst verurteilenswert sind derartige Attacken – egal, gegen wen sie sich richten. Denn schließlich kosten sie immer Geld, sei es für Reparaturen oder für die Reinigung. Täter schaden somit nicht nur der betreffenden Institution, Partei oder Firma, sondern auch der Allgemeinheit. In dem Fall allen Wienern …

Universitätsstraße 11

Denn die Schmier-Attacke von unbekannten Tätern hat diesmal die Wien Holding betroffen. In der Universitätsstraße wurde mit violetter und schwarzer Farbe herumgeschmiert und das Wort “Holding” durchgestrichen und durch das Wort “Scheiß” ergänzt. Offenbar hat jemand einen Hass auf den Konzern mit 75 Tochtergesellschaften in der Stadt.

Ein Großer in Wien

Die Wien Holding gehört zu den Top-Konzernen Wiens, in den 75 Unternehmen sind 3.600 Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt vier strategische Geschäftsbereiche: Kultur & Veranstaltungsmanagement (wie die Stadthalle, Vereinigte Bühnen, Museen), Immobilienmanagement (Gesiba), Logistik & Mobilität (Hafen Wien, DDSG) sowie Medien & Service (W24, EuroComm-PR).

Hinweise an die Polizei

Anzeige wurde erstattet. Wer etwas beobachtet hat, möge sich doch bitte melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die nächste Polizeidienststelle entgegen.