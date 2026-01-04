Der Start ins neue Theaterjahr im Schloss Neugebäude verspricht ein kunterbuntes Programm für Simmerings Familien. Ob das erste Theatererlebnis für die Kleinsten, ein lustiger Schneckentanz im Gemüsebeet oder tief bewegende Geschichten über Erinnerung und Weiterleben, für jede Altersgruppe findet sich ein passendes Stück. Ein Januar voller Fantasie, Humor und Poesie wartet darauf, bei Junges Theater Simmering entdeckt zu werden.

Poetische Abenteuer für die Kleinsten

Am Freitag, dem 23. Jänner, öffnet das Dachtheater seine Türen für die Allerkleinsten. „Krokodilstränen“ lädt Kinder von 2 bis 6 Jahren zu einem poetischen Spiel über echte und falsche Tränen ein. Am afrikanischen Flussufer begegnen die kleinen Zuschauer wilden Tieren, einem geheimnisvollen Ei und einem kleinen Wunder, das daraus schlüpft. Sinnlich, zart und poetisch – ein ideales erstes Theatererlebnis für neugierige Kinderaugen.

Clown-Figurentheater und Zirkusflair

Zwischen diesen beiden Terminen verzaubert der Verein zur Rettung der Dinge am 24. Jänner, mit „Ein kleiner Clown will hoch hinaus“ Kinder von 4 bis 9 Jahren. Hier wird aus Blech, Kork, Holz, Draht und Stoff ein Zirkus voller magischer Artisten. Eine besondere Leiter ist das Herzstück für kleine Clowns und eröffnet eine Welt, in der alltägliche Dinge zu lebendigen Figuren werden. Poetisch, überraschend und ganz und gar analog – eine Freude für kleine und große Zirkusfans.

Humor, Action und eine Gartenparty

Weiter geht’s am Wochenende mit turbulenten Abenteuern für Kinder von 2 bis 10 Jahren. „Schneckenalarm“ am 25. Jänner erzählt von der Schnecke Gina und ihrem Gemüsebeet, das in Gefahr gerät. Ein Regentanz, der alles durcheinanderbringt, ein geheimnisvoller Gartenschuh und eine Mega-Karotte sorgen für Lacher, Spannung und eine fröhliche Gartenparty. Ausgezeichnet als Best of beim Lampenfieber Kindertheaterfestival in Bayern, garantiert das Stück jede Menge Spaß für die ganze Familie.

Über das Älterwerden nachdenken

Für Kinder ab 5 Jahren bietet das Stück „VERGESSEN: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche“ am Sonntag, 25. Jänner, ein poetisch-humorvolles Theater über das Altwerden, Vergessen und Staunen. Mit absurden Momenten, Klang- und Bildwelten entsteht eine berührende Reise durch Erinnerungsfetzen – nachdenklich, witzig und voller Überraschungen.

Jugend-Erinnerungen von Ruth Klüger

Zum Abschluss des Jänner-Programms richtet sich das Theater ISKRA mit der Uraufführung „Weiterleben. Eine Jugend.“ an Jugendliche und Erwachsene von 16 bis 99 Jahren. Ruth Klügers autobiografische Erinnerungen verdichten sich zu einer klaren, poetischen Erzählung. Zwei Schauspielerinnen wechseln zwischen Kindheit und Gegenwart, erzählen vom Überleben, Staunen und Weitergeben. Ein stiller, bewegender Programm-Höhepunkt für alle, die sich für Geschichte, Menschlichkeit und die Kraft der Erinnerung interessieren.

Junges Theater Simmering – Termine im Überblick:

Krokodilstränen: Fr, 23. Jänner, 10.30 und 16 Uhr

Ein kleiner Clown will hoch hinaus: Sa, 24. Jännner, 16 Uhr

VERGESSEN: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche: So, 25. Jänner, 15.30 Uhr

Schneckenalarm: So, 25. Jänner, 16 Uhr

Weiterleben. Eine Jugend. (Uraufführung): Di, 27. Jänner, 19.30 Uhr

Karten unter: www.jungetheaterwien.at