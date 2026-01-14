Seit Jahren gehört es an der HLTW13 Bergheidengasse (Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe) zur Tradition, ausgezeichnetes Essen und kulturelles Programm mit sozialem Engagement zu verbinden. Auch 2026 setzen die engagierten Nachwuchstalente diese Idee fort – und heben sie auf ein neues Level.

Dinner, Dance und ein Abend, der nachklingt

Am 22. Jänner 2026 geht im WUK die Premiere eines neuen Schulcharity-Formats über die Bühne: Unter dem Motto „Klingt nach“ organisieren die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Absolventinnen und Absolventen – viele von ihnen bereits in renommierten nationalen und internationalen Lokalen tätig – einen Dinner-&-Dance-Abend. Musikalisch und kabarettistisch begleiten Insingizi feat. Pascal Lopongo sowie Aida Loos das Dinner, danach sorgt ein hochkarätiges DJ-Line-up für Stimmung beim Clubbing.

Der Abend ist zweigeteilt, der Gedanke dahinter klar: Begegnungen schaffen, Erinnerungen sammeln – und gemeinsam etwas bewegen. Der Erlös des Events kommt dem Integrationshaus Wien zugute. Die Einrichtung unterstützt Migrant:innen beim Ankommen in Österreich – mit Unterkünften ebenso wie mit Bildungs-, Beratungs- und Integrationsangeboten. Ein guter Zweck also, der perfekt zum Anspruch der jungen Veranstalter:innen passt: ein Abend, der Genuss bietet und weit über ihn hinaus Wirkung zeigt.

Tickets

Die Tickets können für beide Veranstaltungen (22. Jänner, WUK) separat gebucht werden. Im Ticket für das Dinner ist der Dance automatisch dabei.

Dinner & Dance (€ 110,– bis € 130,–), Einlass ab 17.15 Uhr.

Inkludiert sind: Willkommensgetränk, Dinner, Weinbegleitung, Sitzplatz, Kulturprogramm. Zusätzlich Zugang zum anschließenden Dance.

Dance (€ 25,–), Einlass ab 22 Uhr

Inkludiert sind ein Welcome-Drink und eine eisige Überraschung vom Eissalon Tichy.

Tickets buchen: bergheidengasse.at/klingt-nach